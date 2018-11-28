“الحوثي” يشير من طهران إلى عدم نيته إتمام محادثات السلام بالسويد

متابعات - الوئام

قال مدير مكتب ما يسمى بالعلاقات الخارجية للحوثيين، عدنان علي قفلة، إن “محادثات السويد ليست مستقلة بمفردها، وإنما ستقود إلى محادثات طويلة الأجل، وهي مكملة للمحادثات التي جرت في الماضي”.

تصريحات ممثل الحوثي في حديثه من طهران لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية يشير إلى عدم نية قائد الميليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن إلى إتمام محادثات السويد، في حين استبعد مسؤول مكتب الحوثي أن تحقق محادثات السلام حلًا للأزمة اليمنية.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًّا، أنها ملتزمة بالمشاركة في مفاوضات السلام التي ستعقد في السويد.

تعهد مسؤولون من الحكومة اليمنية لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في الرياض، التزامهم بالمشاركة في مفاوضات السلام بالسويد. والتقى غريفيث بمسؤولين حكوميين يمنيين في الرياض، بعد زيارة سابقة إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، التقى خلالها مسؤولين حوثيين.