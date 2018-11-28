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معهد الصحافة الدولي يبحث انتهاكات يتعرض لها الصحفيون في تركيا

معهد الصحافة الدولي يبحث انتهاكات يتعرض لها الصحفيون في تركيا
weam.co/556621
متابعات - الوئام

يجتمع معهد الصحافة الدولي بعدد من الصحفيين والمحامين في العاصمة الألمانية برلين لبحث الضغوط والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلام في تركيا.

وتناقش الندوة ملف حرية الصحافة التي تخضع للحصار في تركيا والجوانب القانونية للضغوط التي يواجهها الإعلام ومسؤوليات الحكومات الأوروبية لاتخاذ إجراءات في هذا الجانب.

وتشير بيانات قاعدة معلومات معهد الصحافة الدولي إلى وجود نحو 160 صحفيا ومديرا إعلاميا خلف القضبان في تركيا وتزايد ضغوط الحكومة التركية على الإعلام عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة، وتتطرق أيضا إلى السيطرة المتزايدة على النظام القضائي وحرمان الصحفيين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم في ظروف عادلة خلال القضايا التي يواجهونها.

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