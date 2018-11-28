خالد البلطان : سنعيد أيام زمان مع الأهلي ولن ينام جمهوره ليلة مباراتنا

الرياض - الوئام :

أوضح خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أوضاع الفريق والتعاقدات التي يستهدفها خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن كشف الحساب الخاص بالفريق كان مزعجًا جدًّا، وخصوصًا في الموسم الأخير.

وقال البلطان، في حديث لبرنامج “في المرمى” على قناة العربية: “إن كل شيء اختفى تمامًا.. العمل الإداري المنظم الذي تركته في النادي انتهى.. ووجدت العمل العشوائي ونحن الآن في مرحلة التوازن وإعادة البناء”.

وأكد أنه لا يستبعد الشباب من أي بطولة، “لكن مقارنة بالوضع الحالي من الصعب أن أعد الجماهير بالدوري، لكن في الانتقالات الشتوية سنغير 4 لاعبين، واثق بأن تغييرهم سيرفع من مستوى الشباب ويظهر مختلفًا في الدور الثاني من الدوري؛ فنحن نجيد معادلة التعاقد مع لاعبين في مستويات عالية بأسعار مناسبة بأقل من الوضع الحالي. ويكفيني وعد تركي آل الشيخ”.

وشدد البلطان على أن في المشهد الرياضي إيجابيات كثيرة؛ فالدعم الحكومي رائع، وفي مقدمته دعم الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة تركي آل الشيخ، كما أن قرار وجود 8 لاعبين أجانب تسبب في اختلاف الوضع بالكامل في الدوري.

وبيَّن أنه لم يتلقَّ أي تعليمات بأن لا يستعمل السياسة الشرسة، مشيرًا إلى أنه بكل وضوح من الصعب أن أدخل الآن في جدل وصراعات، وبيته الشبابي من الداخل غير سليم.

وأضاف البلطان: “في تاريخي لم يتمكن أي فريق من هزيمة الشباب ذهابًا وإيابًا في الدوري. لن نسمح لأي فريق بأن (يأخذ الشباب رايح جاي) حتى في ظروفنا الحالية”.

وبخصوص التعاقد مع هتان باهبري، قال: “هتان يدخل الـ6 أشهر في نهاية فبراير ولم يوقع الاتحاد مع اللاعب. ولا أعتقد أن أي نادٍ سعودي يتجرأ ويخالف النظام. وأريد القول بأنه بعد شهر يناير لن يكون الشباب منافسًا على لقب الدوري، لكن من دون شك سنكون فريقًا مؤثرًا ونتأهل لمقعد آسيوي”.

وبيَّن أن أي شخص يردد مقولة أن الشباب فريق ليس لديه جماهير، تأكد أن الشباب تسبب في ألم كبير له، بنسبة 90%، تم تحديد أسماء اللاعبين الأجانب وسنبدأ في إعلان الصفقات قريبًا.

ولفت إلى أنه عاتب مدرب الشباب على تصريحاته بعد مباراة النصر، وأخبره بأن هذا الكلام غير نافع في السعودية وأعذره بسبب اختلاف الثقافة.

وتابع البلطان: “أعد الأهلي في الدور الثاني، وسنعيد أيام زمان، ولن ينام الأهلاويون ليلة مباراة الشباب كما كانوا سابقًا”.