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تمتد لتبوك القصيم وحائل

توقعات بهطول أمطار رعدية في مكة والمدينة

توقعات بهطول أمطار رعدية في مكة والمدينة
weam.co/556629
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

إضافة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك ومنطقة القصيم وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة10-35 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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