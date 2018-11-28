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النظام السوري يستغل ذرائع زائفة

واشنطن تحذر الأسد وروسيا: إياكم والعبث بموقع هجوم حلب الكيميائي

واشنطن تحذر الأسد وروسيا: إياكم والعبث بموقع هجوم حلب الكيميائي
weam.co/556630
واشنطن- الوئام:

حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن نظام الأسد قد يحاول التدخل بموقع هجوم كيمائي في حلب ليبني رواية من أجل تبرير مهاجمة إدلب.

وقال الناطق باسم البنتاغون شون روبرتسون في بيان من الضروري ضمان ألا يستغل النظام السوري ذرائع زائفة لتقويض وقف إطلاق النار هذا وشن هجوم على إدلب.

وأضاف المتحدث نحذر روسيا من التلاعب بموقع هجوم كيميائي مشتبه به آخر، ونحضها على ضمان أمن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يتم التحقق من المزاعم بطريقة منصفة وشفافة.

وطالب البنتاغون بكشف فوري على الموقع المفترض من قبل مفتشين دوليين، مع حرية مقابلة كل المعنيين والقدرة على جمع الأدلة بدون أي عائق.

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