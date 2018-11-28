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مطالب بكشف ملابسات القضية

جدل يحتدم في السودان والمعارضة: من الذي باع أراضينا الزراعية لأردوغان!

جدل يحتدم في السودان والمعارضة: من الذي باع أراضينا الزراعية لأردوغان!
weam.co/556631
الخرطوم- الوئام:

طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض توضيحات من الحكومة بعد تصريحات مسؤول تركي قال فيها إن بلاده تخطط لفتح الأراضي الزراعية التي استأجرتها من السودان لـ99 عاماً، أمام رجال الأعمال الاتراك اعتباراً من 2019.

ودعا عمر الدقير رئيس الوزراء معتز موسى لكشف ملابسات القضية التي وصفها بالسيادية الهامة، وأن يوضح للرأي العام تفاصيل اتفاقية تأجير أراضٍ سودانية لتركيا لمدة قرنٍ.

وقال الدقير في تصريح صحافي أمس الإثنين: يجب كشف الجهة التي أبرمت هذا الاتفاق طويل الأجل وإذا كان البرلمان صادق عليه.

وتساءل عن موقع تلك الأراضي المستأجرة ومساحتها، وقيمة الإيجار، علاوة على المبررات التي تستدعي حيازة تركيا 80% من أسهم الشركة المستثمرة للأراضي في مقابل 20% فقط للسودان صاحب الأرض.

وكانت وكالة الأنباء التركية نقلت يوم الأحد الماضي، عن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، أن الحكومة التركية تخطط لفتح الأراضي الزراعية المستأجرة في السودان، أمام رجال الأعمال الأتراك اعتباراً من 2019.

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