مقتل حوثيين بعد هجوم عنيف في البيضاء اليمنية

صنعاء- الوئام:

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مواقع استراتيجية في جبهتي الملاجم وقانية بمحافظة البيضاء، بعد هجوم عنيف على ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء 173 مشاه، العميد صالح المنصوري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، إن “قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مفرق أعشار، وجبال الملفات، واستكملت تحرير جبال الكبار المطلة على منطقة فضحة وناطع، والتحمت قوات الجيش المتقدمة من محوري ناطع ونعمان في مركز الفقراء”.

وشاركت طائرات التحالف في إسناد الجيش، حيث دمّرت آليات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر لميليشيا الحوثي كما استهدف تجمعات متفرقة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي جبهة قانية، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير شبكة حوران ومحطه الغاز، فيما تواصل التقدم باتجاه نقطة اليسبل، آخر موقع تسيطر عليه المليشيات الانقلابية في منطقة قانية.