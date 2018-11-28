أستراليا: الأمطار تُغرق سيدني وتحدث فوضى

سيدني- الوئام:

ضربت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة سيدني، كبرى المدن الأسترالية اليوم الأربعاء، فأحدثت فوضى في النقل صباحاً وأغرقت الشوارع ومحطات السكك الحديدية والمنازل وأوقفت الرحلات الجوية، وتركت مئات الأشخاص بلا كهرباء.

وطالبت الشرطة قائدي السيارات في سيدني بالامتناع عن القيادة بسبب الطقس، فيما قتل شخص في حادث سيارة في العاصفة، وأصيب رجلا شرطة بجروح خطيرة عندما سقطت شجرة عليهما بينما كانا يساعدان قائد سيارة تقطعت به السبل.

وذكر المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية، أن سيدني شهدت في ساعات قليلة هطول ما يتجاوز منسوبه 100 ملليمتر من الأمطار، وهو مستوى يهطل في الأحوال الطبيعية على أكثر مدن البلاد سكاناً في شهر نوفمبر بأكمله.

وبينما رحب المزارعون بالأمطار، بسبب ما عانوه من جفاف في الأشهر القليلة الماضية، تسبب الطقس في تعطل كبير في البنية الأساسية في سيدني.

وذكر مطار سيدني، أكثر مطارات أستراليا ازدحاماً، أنه ألغى ما لا يقل عن 20 رحلة بعد إغلاق 2 من مدارجه الـ3.

وقالت كايت كيان المتحدثة باسم المطار: العاصفة شديدة إلى حد ما في المطار ومحيطه… نشغل مدرجاً واحداً، ما يعني أن هناك تأخيرات ومن المرجح إلغاء بعض الرحلات.

وأفادت أوسغريد، أكبر شبكة وطنية للكهرباء، بأن العواصف أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 8100 منزل في أنحاء سيدني وفي الساحل الأوسط.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية سلسلة من العواصف في معظم فترات اليوم، قبل تراجع شدتها وأن تضرب رياح قوية شواطئ سيدني.

وفي تناقض صارخ، وسعت درجات الحرارة المرتفعة التي قاربت الـ40 درجة مئوية والرياح القوية رقعة حرائق الغابات في ولاية كوينزلاند.ويكافح رجال الإطفاء منذ نحو أسبوع، أكثر من 80 حريقاً عبر الولاية الواقعة في شمال استراليا.