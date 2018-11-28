مكتب خاص لخدمة المتقاعدين في بنك التنمية بمكة

مكة المكرمة- الوئام:

دشن فرع بنك التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد مكتباً خاصاً لخدمة المتقاعدين.

حيث يهدف المكتب إلى خدمة متقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد وإنجاز معاملاتهم لدى البنك بكل يسر وسهولة بعد إبراز بطاقة المتقاعد التعريفية التي تصدرها المؤسسة من خلال فروعها ومكاتبها أو عبر تطبيق “التقاعد” للأجهزة الذكية.

وحضر تدشين المكتب مساعد مديرفرع بنك التنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بخاري ومدير مكتب المؤسسة بمكة المكرمة علاء الحربي.

وكانت “التقاعد” دشنت في أوقاتٍ سابقة مكاتب مماثلة بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية بمناطق القصيم ونجران والجوف وعرعر وعسير سعياً لراحة المتقاعدين وتعزيزاً للتعاون مع الجهات الصديقة وامتداداً لمبادراتها الرامية لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022.