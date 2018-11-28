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التقي قائد القوات المشتركة

انشقاق قيادي «مؤتمري» بارز والتحاقه بالشرعية اليمنية

انشقاق قيادي «مؤتمري» بارز والتحاقه بالشرعية اليمنية
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الرياض- الوئام:

أكدت مصادر عسكرية وأخرى قبلية انشقاق الشيخ محمد بن ناجي الغادر شيخ مشايخ خولان الطيال، والقيادي البارز في حزب المؤتمر، عن الميليشيات الانقلابية، ووصوله إلى مناطق الشرعية.

وقالت المصادر اليوم الأربعاء، إن شيخ مشايخ خولان الطيال والقيادي البارز في حزب المؤتمر، الشيخ محمد بن ناجي الغادر، انشق عن المليشيات الحوثية وأعلن تأييده للشرعية، ووصل إلى مأرب، أين التقي قائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور نائب الرئيس اللواء على محسن الأحمر بحسب موقع “يمن 24” .

وأوضحت المصادر أن انشقاق الغادر، يُبشر بفتح جبهة جديدة في خولان، تسهل اقتحام صنعاء.

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