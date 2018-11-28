مقتل إمام مسجد سُني بالرصاص في ايران

طهران- الوئام:

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مقتل إمام مسجد سني يوم الجمعة الماضي بالرصاص، في إحدى قرى شمال إيران.

وكان الإمام مولوي عبد الغفار جمال زاهي، يؤم صلاة الجمعة، في مسجد قرية رضا عباد، قرب مدينة راميان على بعد 120 كيلومتراً شمال شرق طهران، في محافظة غلستان.

وذكرت الوكالة أن جمال زاهي، أصيب بـ4 رصاصات عند عودته إلى منزله من مسجد رضا عباد، التي يسكنها 4 آلاف شخص و”عدد كبير من الأجانب واللاجئين”.

وقالت إن السلطات لم تحدد دافع الجريمة، لكنها نقلت عن مصدر لم تسمه، ترجيح ارتباطها “بعداوات شخصية ونزاعات قبلية”.

وجمال زاهي من إثنية البلوش، وهي جماعة موجودة في جنوب شرق إيران وغرب باكستان.

وأئمة المساجد في البلاد، سواءً كانوا شيعة أو سنة، يعينهم المرشد علي خامنئي صاحب السطة الأعلى سياسياً ودينياً.