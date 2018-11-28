ضربة أمنية تسقط أفراد عصابة تزييف العملات بالرياض

الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ٦ متهمين ثلاثة منهم من الجنسية الكاميرونية ومتهم واحد من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية اليمنية ومواطن بعد توافر الدلائل على امتهانهم تزييف العملات وبيعها وتم بحوزتهم ضبط مبلغ (6000) ريال مزيفة من فئة الخمسمائة حيث جرى ايقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ٦ متهمين ثلاثة منهم من الجنسية الكاميرونية ومتهم واحد من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية اليمنية ومواطن.

وتراوحت اعمارهم بين العقدين الثالث والخامس والقبض على جميع المتهمين بعد توافر الدلائل على امتهانهم تزييف العملات وبيعها وتم بحوزتهم ضبط مبلغ (6000) ريال مزيفة من فئة الخمسمائة وجرى ايقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.