الرياض- الوئام:

يتابع عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء المباراة الهامة بين فريقي اتليتكو مدريد وموناكو الفرنسي في دوري ابطال أوروبا.

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وموناكو بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

سيميوني يعلن التحدي

وأعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، التحدي وأشاد بأنطوان جريزمان مهاجم الفريق، ووصفه بأنه بمثابة العقل لبلاده فرنسا.

فاللاعب جريزمان عمل لفترة طويلة مع سيميوني في أتلتيكو منذ قدومه من ريال سوسيداد، ليصبح النجم الأول للفريق المدريدي.

وقال الأرجنتيني لصحيفة فرانس فوتبول:جريزمان لاعب هام جداً يبحث باستمرار عن البطولات سواء مع فرنسا أو أتلتيكو”.

وأضاف:”أنطوان يختار جيداً اللحظات الحاسمة، فرنسا تعمل بعقله، عندما يكون في كامل جاهزيته فلا يمكن إيقافه”.

وأما عن توماس ليمار: لايزال يعمل وأمامه بعض الوقت للوصول للمستوى المطلوب، يجب عليه التركيز وفهم كرة القدم بشكل أفضل”.

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وموناكو بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة اتليتكو مدريد وموناكو اليوم بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

البطولة : دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وموناكو بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وموناكو بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

المعلق : خالد الحدي

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وموناكو بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

وستلعب المباراة في تمام الساعة : 7:55 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:55 مساء بتوقيت السعودية