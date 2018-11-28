الرياض- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الاربعاء فريقا ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع باريس سان جيرمان في مواجهة من العيار الثقيل على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الخامسة للدوري الأوروبي .

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

المباراة المرتقبة يستضيف خلالها بطل الدوري الفرنسي بقيادة نيمار ومبابي وكافاني محمد صلاح ورفاقه، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية.

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون اليوم الأربعاء الموافق 28-11-2018

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

ملعب المباراة: ملعب حديقة الأمراء

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

القنوات الناقلة للمباراة

beIN SPORTS HD 1

RTS Deux

RSI LA 2

BT Sport 2 / HD

Ziggo Sport Select HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .