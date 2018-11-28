الرياض- الوئام:

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى ملعبي بارك دي برانس في باريس وويمبلي في لندن، واللذين يشهدان قمتين حاسمتين في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الأولى بين باريس سان جرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي، والثانية بين توتنهام الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-11-2018 دوري ابطال اوروبا

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة الثانية بين توتنهام وإنتر، بعدما ضمن برشلونة الإسباني البطاقة الأولى عن المجموعة.ويتصدر الفريق الكاتالوني برصيد 10 نقاط، مقابل 7 نقاط لإنتر و4 لتوتنهام، فيما يحتل آيندهوفن الهولندي المركز الأخير بنقطة واحدة.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-11-2018 دوري ابطال اوروبا

ففي لندن يجد توتنهام نفسه أمام حتمية الفوز على ضيفه إنتر، لأن أي تعثر سيخرجه من المسابقة.ويبحث فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن الفوز لإنعاش آماله التي تضاءلت بشكل كبير بسبب النتائج المخيبة التي حققها حتى الآن، وخصوصاً أنه سيلعب في الجولة الأخيرة أمام مضيفه برشلونة.

ويعول توتنهام على معنويات لاعبيه العالية عقب الفوز على جاره تشلسي 3-1 عندما ألحق به الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-11-2018 دوري ابطال اوروبا

لكن إنتر بدوره سيدخل اللقاء منتشياً بفوزه الكبير على ضيفه فروزينوني في الدوري المحلي، علما بأن التعادل يكفيه لحسم البطاقة الثانية.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-11-2018 دوري ابطال اوروبا

وتسلط الأضواء في هذه المباراة إلى هدافي الفريقين هاري كين (توتنهام) والأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر).

وسجل كين 11 هدفاً لتوتنهام في مختلف المسابقات، بينها ثنائية الفوز على آيندهوفن 2-1 في الجولة الماضية والتي أحيت آماله في المنافسة.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-11-2018 دوري ابطال اوروبا

من جهته، سجل إيكاردي 10 أهداف لإنتر بينها هدف الفوز في مرمى توتنهام (2-1) في الجولة الأولى، وهدف الفوز على آيندهوفن بالنتيجة ذاتها في الثانية، والتعادل في مرمى برشلونة (1-1) في الثالثة.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-11-2018 دوري ابطال اوروبا

ملعب المباراة: وايت هارت لين

مشاهدة مباراة انتر ميلان وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-11-2018 دوري ابطال اوروبا

القنوات الناقلة للمباراة :

Ziggo Sport Golf

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 3 / HD

RMC Sport 2

Polsat Sport Premium PPV 5 HD