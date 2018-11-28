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وتدعو لتحرى صحة الأخبار

المملكة تنفي تواجد قوات عسكرية تابعة لها في سوريا

المملكة تنفي تواجد قوات عسكرية تابعة لها في سوريا
weam.co/556699
الوئام - متابعات

نفت المملكة العربية السعودية، تواجد قوات عسكرية تابعت لها، في شمال شرق سوريا، داعية وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد من صحتها.

وأصدرت سفارة خادم الحرمين في تركيا، اليوم، بيانا صحفيا، قالت فيه: “تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أنباء حول تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية في شمال شرق سوريا.

وتؤكد السفارة أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق، حيث لا توجد أي قوات عسكرية سعودية في سوريا، كما تدعو السفارة وسائل الإعلام لتحري الدقة والنزاهة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة”.

 

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