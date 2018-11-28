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خلال جولات لفرق اللجنة الوطنية

مصادرة 550 من مواد التبغ ومشتقاتها في القصيم

مصادرة 550 من مواد التبغ ومشتقاتها في القصيم
weam.co/556701
بريدة- الوئام- خالد المرشود:

قامت فرق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمصادرة أكثر من 550 من مواد التبغ ومشتقاتها خلال جولات بمنافذ البيع بمنطقة القصيم.

وأوضحت صحة القصيم بأن الجولات الميدانية يتم تنفيذها أسبوعياً على منافذ بيع التبغ ومشتقاتها وذلك بهدف التأكد من عدم اَي مخالفات للنظام.

واشارت صحة القصيم إلى أنه تم ضبط مخالفات ومصادرة قرابة 550 مادة من التبغ والصناعات ذات العلاقة بها  فيما تم إيقاع 4 تعهدات على منافذ بيع.

وتم مصادرة 420 علبة دخان اقل من 20 سيجارة و 82 كيلو معسل مخلوط مجهول المصدر و 41 معسل اقل من 250 جرام  وعلبتي معسل نكهات بودرة و 45 كيلو جراماً  من الجراك المجهول المصدر.

وتجدر الإشارة إلى ان اللجنة تضم في عضويتها عدة جهات حكومية من الامانة والدوريات الأمنية والتجارة وغيرها.

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