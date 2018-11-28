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بعد فرنسا

7 دول في الاتحاد الأوروبي تشتكي Google لانتهاك البيانات

7 دول في الاتحاد الأوروبي تشتكي Google لانتهاك البيانات
weam.co/556704
الوئام - وكالات

من المتوقع أن تقدم 7 دول هي التشيك، والدنمارك، واليونان، وهولندا، وبولندا، وسلوفينيا، والسويد، شكاوى ضد شركة Google، صاحبة أكبر محرك بحث مجاني على شبكة الإنترنت.

بينما انتقدت منظمات أوروبية لحماية المستهلك، اليوم، موقع البحث العملاق جوجل، لانتهاكه قواعد حماية البيانات الخاصة، مشيرة إلى تعقب أماكن مستخدمي الهواتف المحمولة باستمرار.

وقالت منظمة المستهلك الأوروبي، ومقرها بروكسل، إن جوجل يجمع بيانات عن مواقع مستخدمي خدمات أو حساباتها على هواتفهم المحمولة، أو خصائص مثل “لوكيشن هيستوري”، و”ويب آند أكتفتي أبليكشن”.

موضحة أن هذا يمثل انتهاكا لقواعد حماية البيانات العامة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، مضيفةً أنها تعتزم التقدم بشكاوى لدى السلطات الوطنية لحماية البيانات.

وفي السياق ذاته، ذكر مجلس المستهلك النرويجي، وهو أحد الكيانات المعنية بالمستهلكين، والذي يعتزم التقدم بشكوى، نفس النتائج في تقريره.

بينما ردت هيلي سكجير فولد، المتحدثة باسم موقع جوجل في النرويج، في بيان مكتوب لشبكة “ان ار كيه”، إن “جوجل يعمل باستمرار على تحسين أوضاعه، وسنقرأ التقرير بعناية لتحديد ما إذا كانت هناك أمور يمكننا تغييرها”.

 

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