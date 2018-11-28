النصر يسعي لاقتناص الفوز من مولودية الجزائر في كأس زايد

الجزائر- الوئام:

يلتقي فريق النصر السعودي، اليوم، مع مضيفه مولودية الجزائر، في إياب دور الـ16 كأس زايد للأندية الأبطال، ويسعي العالمي لاقتناص الفوز من خصمه العنيد، بعد خسارته مباراة الذهاب في الرياض.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس، بالجزائر، قال البرتغالي هيلدر كريستافو، مدرب نادي النصر: “جهزنا الفريق بشكل جيد، ولدينا معلومات عديدة عن الخصم، وشاهدنا مباريات مولودية الجزائر وسنكون الأفضل وسنلعب بشكل منظم”.

وأضاف كريستافو: “لا أرى أن المواجهة تختلف عن أي مباراة أخرى، وهناك ضغط على الفريقين وسنقدم كل ما نستطيع من أجل الفوز”.

وتابع: “لدينا عدد كبير ومميز من اللاعبين، ونتملك أيضا لاعبين شباب وهم قادرون على إثبات وجودهم في الملعب، كما أن تواجد الجماهير بكثافة في ملعب المباراة سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة لنا، نحن فريق عالمي وجميل أن يشاهدنا الآخرون”.

ويحتاج فريق النصر للفوز بهذه المباراة، بينما يكفي مولودية الجزائر التعادل، وتقام المباراة بملعب 5 جويليه 1962 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة أبو ظبي الرياضية HD1.