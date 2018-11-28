التعليقات: 0

في حملات تفتيشية

“مكافحة التبغ” تغلق محلات وتأخذ تعهدات بالطائف

“مكافحة التبغ” تغلق محلات وتأخذ تعهدات بالطائف
weam.co/556718
الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشئون الصحية في محافظة الطائف، خلال جولاتها التفتيشية، صباح أمس (الثلاثاء)، بمحلات بيع الجراك والمعسل، مخالفات متعددة لنظام مكافحة التدخين، تمثل خطرا حقيقيا على مستخدميها، ما دعا اللجنة إلى إغلاق عدة محلات، وأخذ تعهدات بتلك المحال.

يذكر أن برنامج “مكافحة التدخين” يواصل تنفيذ أجندته التوعوية الصحية، والتي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع السعودي وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها، وعوامل الخطورة الناتجة.

وتستهدف تلك الحملات الدوائر الحكومية، والمجمعات التجارية، والحدائق العامة.

روابط ذات صلة

مصادرة 550 من مواد التبغ ومشتقاتها في القصيم

مصادرة 550 من مواد التبغ ومشتقاتها في القصيم

افتتاح مهرجان اليوم العالمي للطفل والمعرض المصاحب له بتعليم الطائف

افتتاح مهرجان اليوم العالمي للطفل والمعرض المصاحب له بتعليم الطائف

نجاة أسرة من الموت في انهيار صخري على طريق بالطائف (صور)

نجاة أسرة من الموت في انهيار صخري على طريق بالطائف (صور)

مواطن يقتل ابنه ويصيب زوجته وابنتها بطلقات نارية بالطائف

مواطن يقتل ابنه ويصيب زوجته وابنتها بطلقات نارية بالطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>