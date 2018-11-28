“مكافحة التبغ” تغلق محلات وتأخذ تعهدات بالطائف

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشئون الصحية في محافظة الطائف، خلال جولاتها التفتيشية، صباح أمس (الثلاثاء)، بمحلات بيع الجراك والمعسل، مخالفات متعددة لنظام مكافحة التدخين، تمثل خطرا حقيقيا على مستخدميها، ما دعا اللجنة إلى إغلاق عدة محلات، وأخذ تعهدات بتلك المحال.

يذكر أن برنامج “مكافحة التدخين” يواصل تنفيذ أجندته التوعوية الصحية، والتي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع السعودي وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها، وعوامل الخطورة الناتجة.

وتستهدف تلك الحملات الدوائر الحكومية، والمجمعات التجارية، والحدائق العامة.