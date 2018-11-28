“الملك عبدالله الطبية” تستخدم تقنية جديدة لعمليات “جنف العمود الفقري”

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شرعت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلةً في قسم جراحة العمود الفقري، مؤخرا، في العمل بتقنية حديثة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، تسمى less invasive surgery in idiopathic scoliosis، ضمن خططها الاستراتيجية في تقديم خدمة طبية تخصصية ونوعية.

وتتمثل التقنية في تدخل جراحي محدود لعمليات جنف العمود الفقري معتدل ومتوسط الشدة، تقوم على أساس تعديل وتثبيت سلسلة فقرات الظهر وتقويم الانحراف بأجراح صغيرة متعددة في الظهر بديلة للعملية التقليدية لفتح الظهر كاملا.

وأوضح الدكتور صلاح الدين بن أسامة خليفة، مدير مركز العلوم العصبية، استشاري ورئيس قسم جراحة العمود الفقري والجنف، أن “استخدام هذه التقنية لهذا النوع من العمليات له الكثير من المميزات والفوائد لمقدم الخدمة الطبية والمستفيد منها، تشمل التقليل من كمية نزيف الدم للمريض، وكذلك توفير عدد وحدات الدم التي تعطى للمريض في العمليات المعتادة، إضافة الى انها تخفف من حدة الالم وتقلص فترة النقاهة”.

وواصل موضحا أن “أداء المريض يكون أعلى من ناحية الحركة وقوة عضلات الظهر بعد العملية، من ثلاثة إلى خمسة أيّام، وتقلل مخاطر الالتهابات بسبب فتحات الجلد الصغيرة، وأخيرا الاستغناء عن أنبوب تصريف السوائل بعد العملية لقلة النزيف في مثل هذه العمليات”.

وأردف: من مميزات هذه التقنية أنها تساعد في الحفاظ على الجانب الجمالي للظهر وخاصةً للفتيات، وذلك نتيجة لصغر حجم الندبة الجراحية.

وأشار إلى أن “المدينة الطبية أجرت 4 عمليات ناجحة، من بينها إحدى الحالات لشاب يبلغ الـ18 من عمره، كان يعاني من تقوس الظهر في منطقتين من العمود الفقري، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية الجنف بهذه التقنية،وتكللت بالنجاح”.

وأكد “صلاح الدين” أن هذه العمليات المعقدة جدا “تحتاج إلى كفاءات عالية للعنصر البشري، تتمثل في جراحة العمود الفقري المتخصص في الجنف، وطبيب التخدير، وطبيب مراقبة الاعصاب أثناء العملية، وطبيب العناية المركزة، وأخصائي التأهيل الطبي، وتقنية عالية جدا للعنصر غير البشري تشمل الدعامات، والبراغي المختصة، والأشعة والجهاز الملاحي”. مشددا أن جميع هذه الإمكانيات متوفرة.

يذكر أن هذه العمليات تستخدم لحالات الجنف الخفيف والمتوسط الشدة، أما في حال زاد التقوس عن 60 درجة، فغالبا فتح الظهر بالكامل هو الأنسب والأنجح طبيا.