مظاهرات عمال الأحواز تشتعل.. وجماهير غفيرة تنضم إليها

الوئام- متابعات

وصلت مظاهرات عمال شركة “الصلب” في الأحواز إلى مرحلة الاشتعال بعد أن دخلت في يومها الـ19 على التوالي، وانضمام أعداد غفيرة من الجماهير إليها، احتجاجا على الفساد والنهب والجرائم التي يرتكبها نظام الملالي.

جاءت مشاركة الجماهير لتظاهرات العمال، بسبب تدهور الظروف المعيشية، وانتشار البطالة بين الشباب، وردد المشاركون من العمال والشباب العديد من الهتافات المنددة بالفساد والمحسوبية في الجهات الحكومية، وإنفاق النظام الحاكم أموال الشعب على الميليشيات المسلحة في عدد من الدول وإهمال متطلباتهم.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار مظاهرات عمال مصانع شركة “هفت تبه” لقصب السكر لليوم الـ24 على التوالي في مدينة السوس شمال الإقليم، والتي طالب خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح الناشطين العماليين المعتقلين منذ أسبوع على خلفية التظاهرات التي تطالب بدفع رواتبهم المتأخرة منذ 4 أشهر.