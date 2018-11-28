دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: الهلال ينتظر هدية الوحدة أمام النصر

الرياض - الوئام:

يأمل الهلال الغائب عن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في أن يخدمه الوحدة، ويوقف تقدم النصر صاحب المركز الثاني، عندما يلتقي الفريقان الأحد المقبل.

ويتصدر حامل اللقب المسابقة برصيد 28 نقطة من عشر مباريات، متقدماً بثلاث نقاط على النصر وست نقاط على الأهلي، بعدما انتهت بدايته المثالية هذا الموسم بتعادل في آخر مباراة 1-1 مع الفيصلي.

ويأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بعدما انتفض من هزيمتين متتاليتين ليفوز على الباطن.

وتأجلت مواجهة الهلال ضد أُحد بسبب خروجه لمواجهة النفط العراقي في إياب دور 16 بكأس العرب للأندية الأبطال الجمعة الماضي، بعد فوزه 4-0 في الذهاب.

ويحل النصر ضيفاً على مولودية الجزائر اليوم الأربعاء في البطولة ذاتها، وهو يأمل في تجاوز الهزيمة 1-0 على أرضه في الذهاب، وهي نتيجة تسببت مع التعثر أمام الفيحاء والأهلي في إقالة المدرب دانييل كارينيو.

وتولى البرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرب فرق الناشئين المسؤولية مؤقتاً، وقاد النصر للانتصار على الاتفاق والشباب.

وبعد البداية المميزة للوحدة هذا الموسم، وحفاظه على سجله الخالي من الهزيمة في أول سبع مباريات، سقط الفريق مرتين متتاليتين أمام الشباب والهلال، لكنه تجاوزه محنته بفوز صعب 1-0 على الباطن الأسبوع الماضي.

وفي آخر سبع مواجهات بينهما في الدوري فاز النصر خمس مرات وتعادل في مناسبتين، وتعود آخر هزيمة أمام الوحدة إلى سبتمبر (أيلول) 2010.

ولن يكون الهلال هو فقط من ينتظر تعثر النصر، فهناك الأهلي الذي يرغب في العودة للمنافسة ويخوض مهمة صعبة أمام الفيحاء المتألق يوم الجمعة.

وبعد الهزيمة في خمس من أول ست مباريات، لم يخسر الفيحاء في آخر أربع مباريات وحصد خلالها ثماني نقاط.

وسيأمل الأهلي المنتشي بفوزه في قمة جدة على الاتحاد في تحقيق فوزه الأول على الفيحاء في الدوري بعد تعادلهما في المباراتين السابقتين بنتيجة واحدة وهي 1-1.

ويلعب الشباب ضد الاتفاق غداً الخميس والتعاون ضد الفتح والقادسية ضد الفيصلي الجمعة المقبل، فيما يلعب الرائد ضد الباطن السبت، والحزم أمام الاتحاد الأحد.