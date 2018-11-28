بسبب أحداث أوكرانيا.. ترامب قد يلغي اجتماعه مع بوتين

الوئام - وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقرر إجراؤه على هامش تواجدهما في قمة مجموعة الـ20 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب الاضطرابات الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب، في حوار لصحيفة “واشنطن بوست” نشرته أمس، إنه لا يوافق على هذا الاعتداء على الإطلاق، في إشارة إلى قيام القوات البحرية الروسية بالاستيلاء على ثلاث سفن كرواتية.

من جانبه، علق المتحد باسم الرئيس الروسي على تلك التصريحات بأن الاستعدادات مستمرة وأن الاجتماع تمت الموافقة عليه، موردا: “ليس لدينا أي معلومات أخرى من شركائنا الأمريكيين”.

وخلال الأسبوع الجاري، أسرت القوات الروسية زورقين حربيين وقاطرة، إلى جانب إصابة عدد من أفراد الطاقم الأوكراني، وأرجع الجانب الروسي ذلك إلى تدخل غير قانوني من جانب أوكرانيا للمياه الإقليمية الروسية.