“السعودية” تستعرض طائرة فورمولا إي الدرعية بالرياض

الرياض - الوئام:

تستعرض الخطوط السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم الأحد 2 ديسمبر 2018م طائرتها من طراز (B777-300) بشعار سباق السيارات العالمي (فورمولا- إي – الدرعية) والذي سيقام في المملكة يوم الخامس عشر من ديسمبر المقبل برعاية الخطوط السعودية .

الطائرة التي تم تغيير مظهرها لتواكب هذا الحدث التاريخي ، هي إحدى طائرات أسطول “السعودية” الحديث الذي يشهد حاليا تنفيذ أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة لتحديثه وتنميته ضمن برنامج التحول الطموح الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجي ، وقد تمت جدولة الطائرة على العديد من الرحلات الدولية للخطوط السعودية لتجوب أنحاء العالم للتعريف بهذه المناسبة التاريخية والسباق الذي يُعد أحد أبرز سباقات السيارات والأحداث الرياضية على مستوى العالم .

وكانت الخطوط السعودية قد أبرمت اتفاقية في سبتمبر الماضي مع فورمولا إي ترعى بموجبها بطولة فورمولا إي الدرعية، وسوف يُطلق اسم “السعودية” على الجولة الأولى للسباق في نقلة نوعية لرعاية المناسبات الرياضية عبر رعاية سباقات السيارات العالمية .

وتعتبر بطولة إيه بي بي فورمولا إي” والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن سلسلة سباقات السيارات الكهربائية في الشارع والأولى عالمياً للسيارات الكهربائية بالكامل ذات المقعد الواحد في رياضة السيارات، وتقام سباقاتها في عدد من أكبر المدن في العالم، مثل نيويورك وهونغ كونغ وباريس وروما.