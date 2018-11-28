الدفاع المدني يبحث مع الجهات التطوعية آلية تنسيق الجهود بالحج

الرياض- الوئام- سالم الشيباني:

عقد بمقر المديرية العامة للدفاع المدني، الاجتماع السابع لفريق العمل التنسيقي للجهود التطوعية، لبحث سبل تنظيم العمل التطوعي وتنسيق الجهود التطوعية بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات، اللواء حمود الفرج، الذي ترأس الاجتماع، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام وحرص المديرية العامة للدفاع المدني على نشر ثقافة التطوع بالمجتمع السعودي ووضع التنظيمات التي تسهم في مبادرات توعوية خلاقة.

وأشار “الفرج”، إلى الجهود التطوعية التي تقوم بها المجموعات التطوعية وتساند فرق الدفاع المدني، قائلًا إن هذا الاجتماع يأتي في نطاق تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين المديرية العامة للدفاع المدني، ومتطوعي الدفاع المدني، والفرق التطوعية، مؤكدًا أن العمل التطوعي الذي يأتي امتدادًا لمسيرة طويلة بدأت منذ عام 1378هـ.

واستعرض الاجتماع، أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل، واستمع المجتمعون إلى بعض الأطروحات التي تسعى إلى تطوير آلية العمل التطوعي خلال موسمي “رمضان والحج”.

وأصدر عددًا من التوصيات، أبرزها تنظيم ندوة عن جهود المملكة في الأعمال التطوعية بالحج، والعمل علي تحقيق الاستفادة القصوى من المبرات الخيرية الثابتة والمتنقلة، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال تمكين المتطوعين في مختلف الأعمال التطوعية لتعزيز جودة ومخرجات العمل التطوعي في المملكة.

كما أوصى الاجتماع، بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة لدى المديرية العامة للدفاع المدني في الإدخال المباشر للحالات التي يتم إسعافها أو نقلها من قبل متطوعي الجهات المشاركة من فريق العمل في المشاعر المقدسة، والاستفادة من خبرات جمعية الكشافة في تصميم خريطة موحدة للمشاعر المقدسة، وإعداد دراسة من قبل جامعة أم القري عن أعمال التطوع بالحج.

انعقد الاجتماع، بحضور ممثلين من المديرية العامة للدفاع المدني, جامعة أم القرى، الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي، هيئة الهلال الأحمر، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، جمعية الكشافة السعودية العربية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة.