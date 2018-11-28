الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار

الوئام - وكالات

حوم الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين، اليوم، في الوقت الذي يظل فيه الدولار مرتفعا، قبيل كلمة لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المتوقع أن تقدم دلائل على السياسة النقدية للبنك.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية لجلسة اليوم بنسبة 0.1% إلى 1213.62 دولار للأوقية، بعد أن هبط لأدنى مستوى منذ 15 نوفمبر الجاري عند 1211.36 دولار في الجلسة السابقة، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1213.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، لأعلى مستوياته منذ 13 نوفمبر الجاري، وصعد المؤشر في الجلسات الثلاث السابقة ليقترب من أعلى مستوياته في عام البالغ 97.69.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 14.16 دولار للأوقية، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين عند 14.05 دولار في الجلسة السابقة، كما ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1157.24 دولار للبرميل، وصعد البلاتين 0.2% إلى 831.20 دولار للأوقية، ليبلغ أدى مستوى منذ 15 نوفمبر عند 825.25 دولار.