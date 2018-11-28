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في مقال لـ"وول ستريت جورنال"

بومبيو: السعودية هي القوة الضامنة لاستقرار الشرق الأوسط

بومبيو: السعودية هي القوة الضامنة لاستقرار الشرق الأوسط
weam.co/556755
الوئام - وكالات

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من محاولة المساس بالعلاقات الأمريكية السعودية، واصفا ذلك بـ”الخطأ الفادح” تجاه الأمن القومي الأمريكي.

وفي مقال للوزير الأمريكي، نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس، شدد بومبيو على أن السعودية هي القوة الضامنة لاستقرار الشرق الأوسط، موضحا أنها تعمل على تأمين الديمقراطية الهشة في العراق، وتحاول إبقاء بغداد مرتبطة بالغرب وليس بإيران.

وقال بومبيو إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عمل منذ توليه على التخلص من التغلغل الإيراني بالمنطقة، ولا سيما في اليمن، والذي زادت خطورته منذ الانقلاب الحوثي المدعوم من طهران.

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