6.7 مليون دولار لمشاريع علاج مرضى الفشل الكلوي باليمن

واس - الوئام:

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مشروعاته الإغاثية للشعب اليمني المنكوب جراء انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

وبحسب آخر الإحصائيات ، بلغ عدد المشروعات التابعة لقطاع الصحة 117 مشروعًا تكلفتها 432.7 مليون دولار، تضمنت 3 مشروعات ضخمة لدعم وعلاج مرضى الفشل الكلوي داخل اليمن بتكلفة إجمالية 6.7 مليون دولار.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في آخر تقرير إحصائي له ، بأن المركز قدم في أول مشروعاته في اليمن ، 12 طنًّا من المستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الكلى بـ 2.2 مليون دولار.

وقدم المركز 1 مليون و51 ألف دولار لاستكمال مشروع مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع، كما وفّر المركز جلسات غسيل للمرضى المسجلين وجلسات غير مبرمجة للحالات الطارئة وجلسات متابعة للحالات.

ووفر المركز أيضًا الاحتياجات لـ 4500 جلسة غسيل كلوي بمشروعه الثالث في 7 محافظات بتكلفة 123 ألف دولار.

ويقدم مركز الملك سلمان مساعدات مستمرة تتمثل في توفير أجهزة ومستلزمات طبية وعلاج لمرضى الفشل الكلوي، كما يحرص على إيصال المساعدات الطبية للمحتاجين في كافة المراكز المتواجدة باليمن بما فيها المراكز الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.