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مكة - حجب العصيمي - الوئام:

بطولة ممرض.. عاد من الحد الجنوبي ليضبط معتدٍ وينقذ مصابا

بطولة ممرض.. عاد من الحد الجنوبي ليضبط معتدٍ وينقذ مصابا
weam.co/556771
في شرائع مكة

لم يمر وقت طويل على عودة الممرض مخلد بن فارس اللحياني إلى العاصمة المقدسة بعد مشاركته في الحد الجنوبي ليجد نفسه وسط جاني متهور يحمل سلاحا ومصابا ينزف ويستجير به.

وقال “اللحياني”: “كنت أمر بجوار حي الشرائع حتى توقفت أمام رجل يقف أمامي جسمه كله دم، ويقول لي (خذني لمستشفى)، وطلبت منه أن يهدأ لكي أعرف الموضوع، إلا أنني شاهدت شخصا يسير خلفه، يحمل سلاحا، الأمر الذي دفعني للتحرك بسيارتي والاتصال بالعمليات لتقديم بلاغ”.

وتابع: “توقفت بمسافة عن موقع الحدث، ومشيت بهدوء تجاه المعتدي الذي يحمل مسدس، وقبضت عليه من الخلف، وكتفت يديه، وطلبت منه الهدوء. إلا أنه قاومني وأطلق عيارا ناريا لم يصب أحد بأذى منه، ووصلت الدوريات الامنية بعدها، وأخذوا منه السلاح وأركبوه معهم”.

وواصل: “توجهت بعد ذلك للأول، ووجدته مصابا بثلاث طلقات، فقمت بقطع جزء من ملابسه وربط فخذة لإيقاف النزيف، حتى وصول الهلال الأحمر، وكان وضعه مستقرا”.

وأشار إلى أنه تهور في الحادث نسبيا، لتحمسه، إذ لم يمض على قدومه من الحد الجنوبي أكثر من شهر، حيث قضى وقتا طويلا هناك، مر خلاله بمواقف أصعب، من إطلاق نار وألغام، ويعرف كيف يتعامل مع مثل هذه الحالات.

في السياق، كرم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي، الممرض مخلد فارس اللحياني، بشهادة، تقديرا لحسه الأمني في التعاون مع الجهات الأمنية للقبض على الجاني وإنقاذ المصاب.

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