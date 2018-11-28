“الخياط الخيري” يغسل كلى 400 مريض بمكة

مكة - حجب العصيمي - الوئام:

استفاد 400 مريضا بالكلى في مكة المكرمة من خدمات مركز الخياط الخيري لغسيل الكلى بمكة المكرمة وذلك عبر 48 جهازا للغسيل فيما تم شفاء 7 حالات مصابة بالفشل الكلوي.

وأوضح مدير عام المركز باسم سليمان خياط أن المركز متخصص بخدمة الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي من السعوديين والمقيمين فقراء ومساكين بلد الله الحرام مبينا أنه يقدم خدماته مجانية بدون أي مقابل.

وأكد الخياط على أن المركز يحرص على توفير أجود الخدمات للمرضى وذويهم لافتا إلى أن عدد المستفيدين منذ نشأة المركز وحتى اليوم بلغ 400 مريضا وذلك عبر 48 جهاز غسيل للكلى مفيدا أنه تم شفاء 7 حالات مصابة بالفشل الكلوي موضحا أنه يقوم بخدمة المرضى ( 2 ) من الأطباء و 17 ممرض وممرضة يعملون على العناية والاهتمام بالمرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

وأشار الخياط إلى أنه ترجع فكرة انشاء المركز من عام 1430هـ الى الشيخ سليمان خياط رحمه الله حيث يستقبل المركز حجاج والمعتمرين والزوار. كما تم التعاقد بين المركز وجمعية ام القرى لتدريب الطالبات في الأقسام المتوفرة بالمركز كقسم الاشعة والمختبر والتغذية والخدمة الاجتماعية و قسم الباطنية.

وأبان الخياط أن المركز ينفذ عدة برامج للمستفيدين من خدمات المركز منها برنامج توفير الأدوية لمرضى الفشل الكلوي و برنامج توفير سرير حاج او معتمر مريض فشل كلوي وكذلك برنامج عملية الفستولا وبرنامج الأضحية وبرنامج السلة الغذائية وبرنامج التوعية والتثقيف وبرنامج التطوع