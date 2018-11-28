التعليقات: 0

وتصريحات أوبك

النفط يتراجع إلى دون 60 دولارا بفعل زيادة المخزونات

النفط يتراجع إلى دون 60 دولارا بفعل زيادة المخزونات
حقل للنفط في السعودية - أرشيف رويترز
weam.co/556775
واس - الوئام:

تراجعت أسعار النفط إلى دون 60 دولارًا للبرميل بفعل ضغوط من زيادة المخزونات الأمريكية وشكوك بشأن ما إن كان سيجري الاتفاق على خفض في الإنتاج تقوده أوبك في الأسبوع المقبل.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا إلى 59.94 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله عند 61.27 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الخام الأمريكي عشرة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس إن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون منهم روسيا في السادس والسابع من ديسمبر المقبل.

روابط ذات صلة

الفالح: سوق النفط ستحظى باستقرار كبير في عام 2019

الفالح: سوق النفط ستحظى باستقرار كبير في عام 2019

النفط يهبط والسوق تترقب قمة العشرين و”أوبك”

النفط يهبط والسوق تترقب قمة العشرين و”أوبك”

“بلومبرج”: إنتاج السعودية من النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 80 عاما

“بلومبرج”: إنتاج السعودية من النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 80 عاما

النفط يرتفع فوق الـ 60 دولاراً بعد خسائر يوم الجمعة

النفط يرتفع فوق الـ 60 دولاراً بعد خسائر يوم الجمعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>