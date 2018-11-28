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تعرض لحالة مرضية طارئة

حرس الحدود بمكة ينقذ بحارا هنديا في عرض البحر

حرس الحدود بمكة ينقذ بحارا هنديا في عرض البحر
weam.co/556776
مكة - الوئام:

تمكن حرس الحدود من إنقاذ بحار هندي، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لحالة مرضية، في قلب البحر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه “في إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ؛ نفذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة في يوم الثلاثاء (الموافق ١٩ /٣/ ١٤٤٠ هـ) عملية إخلاء بحارٍ هندي الجنسية يبلغ من العمر (٣١) عاما، من سفينة تجارية في عرض البحر”.

وأضاف أن ذلك جاء “بعد تلقي مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود بلاغاً هاتفيا يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية في المياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

وأكد أنه “تم على الفور الاستجابة للبلاغ بتحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية الطارئة في محافظة جدة ، للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلاء المريض من السفينة، ونقله الى المستشفى. وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرار إبحار السفينة لوجهتها”.

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