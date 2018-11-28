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بومبيو: خفض مستوى العلاقات مع السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي

بومبيو: خفض مستوى العلاقات مع السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي
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الوئام- متابعات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أهمية العلاقات مع السعودية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى أن خفض مستوى العلاقات مع السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

وقال في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن الصراع في اليمن سيتفاقم بدون دعمنا للسعودية، فضلًا عن تقديم واشنطن مساعدات غذائية إضافية لليمن بقيمة 131 مليون دولار، موضحًا أن التخلي عن التحالف مع السعودية أو خفض مستواه لن يحقق شيئًا.

وأكد أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وجه بلاده في المسار الإصلاحي، لافتًا إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية مهمة لمواجهة الخطر الإيراني، خاصة وأن السعودية قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط.

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