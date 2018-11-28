استقبل “750” استفساراً خلال شهر: وحدة الخدمات المساندة بالرياض تطلق قسماً جديدا

متابعات - الوئام:

اطلقت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض خلال هذا الشهر قسماً جديداً لخدمة العملاء تحت مسمى “قسم الخدمات الهاتفية ” يهدف إلى اختصار وقت المستفيدين والمستفيدات وجهودهم من خلال استقبال استفساراتهم والإجابة عليها عن طريق الهاتف بدلاً من تجشم عناء الحضور إلى مقر الوحدة .

أوضحت ذلك مديرة الوحدة أ. نورة السلطان التي اشارت إلى أن الوحدة شكلت فريقاً مدرباً متكاملاً لإستقبال المكالمات على الرقم التالي 0112716431 والإجابة على الإستفسارات بأسرع وقت ممكن وفق الضوابط واللوائح المعتمدة مبينةً أن القسم استطاع خلال الفترة الوجيزة الماضية والتي لاتتعدى شهراً واحداً خدمة مايقارب “750” مستفيد ومستفيدة بواقع “25” استفسار في اليوم تركزت اغلبها على الاستفسار عن موقع الوحدة ، وآلية رفع طلبات الإعانات ومتابعتها بالإضافة إلى الإستفسار الخاصة بالإعانات المالية و طلب التأشيرات المستحقة والإعفاء .

يُشار إلى أن وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض هي إحدى الوحدات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لفئة معينة من ذوي الإعاقة وفق ضوابط ولوائح محددة.