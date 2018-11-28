رغم ضعف النمو وضمور المخ.. “وتين” يقهر الإعاقة بـ”القاعدة النورانية وحفظ القرآن”

جدة - الوئام - هاني الثبيتي

لم تمنعه معاناته من أمراض خطيرة من معرفة “طريق الحق” والسير فيه والعمل بجد للوصول إلى مكانة أكسبته قلوب زملائه وأساتذته.

وتين أمير عبدالرحيم عبدالعزيز (8 سنوات)، أتمّ اليوم تعلم القاعدة النورانية وبتميّز رغم معاناته مع المرض في حلقات براعم الذكر التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة.

قصة “وتين” ترويها أمه والتي شجعته على الانضمام لحلقات القرآن لإيمانها أنها ستكون له نورا في الدنيا والآخرة حيث قالت: “عندما كان وتين يبلغ من العمر تسعة أشهر ذهبنا به للتطعيم وكان وقتها لا يستطيع الجلوس بمفرده فقال الطبيب بعد الفحص السريري أنه يعاني من ضعف في النمو وضمور بعض خلايا المخ وعدم توازن”.

لم تيأس الأم فبعد أن أكمل العامين أخذته مجددًا إلى الطبيب وأجري له رنين مغناطيسي، إلا أن الطبيب أكد أنه مازال يعاني من نفس المرض، تقول: “بدأنا العلاج الطبيعي ولكن دون نتيجة، ولكني لاحظت بعد سنوات أن وتين نبيه جدا وحساس حتى إذا تحدثت عنه بالإشارة والرموز يفهم المقصود”.

يتمنى وتين أن يصبح مهندسا فهو يحرص دوما على بناء مبان طويلة بالمكعبات، وفقا لوالدته التي سارعت إلى إلحاقه بحلقات القرآن فمنّ الله عليه بالحصول على شهادة القاعدة النورانية وحفظ سورة الفاتحة في فترة وجيزة، وهذا ما يندر على أشخاص في حالته كما أخبرنا معلمه الأستاذ علي الزواحي والذي بذل جهدا مضاعفاً ليتفوق وتين في الحلقات.

وتين يقول إنه سعيد بتعلم القاعدة النورانية وينوي حفظ كامل القرآن الكريم لينال الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: “خيركم من تعلم القرآن وعلمه”، كما أنه تعلم من الحلقات النشاط وينام مبكرا ويستيقظ على مواعيد المدرسة دون تذمر.