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لمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية

محكمة مصرية تقضي بتغريم عيسى حياتو وسكرتير “الكاف” السابق مليار جنيه

محكمة مصرية تقضي بتغريم عيسى حياتو وسكرتير “الكاف” السابق مليار جنيه
weam.co/556798
الوئام- متابعات

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقا، عيسى حياتو، وسكرتير عام الاتحاد سابقا، هشام العمراني، مليار جنيه مصري، لمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية المصري.

وقدم “حياتو”، احتجاجا رسميا على الحكم، وأكد عزمه استئناف الحكم الذي صدر من المحكمة المصرية، الثلاثاء، واعتبره أن صدر وفقا لأجندة سياسية لمصلحة بعض الأشخاص.

يشار إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اتهم فى بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق، بمخالفة المادة “8” فقرات “أ”و”ب” و “د” من قانون “5” حماية المنافسة، وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة “لاجاردير سبورت” دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.

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