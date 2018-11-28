إخلاء العاصمة الأرجنتينية و24 ألف شرطي للتأمين.. قمة العشرين “تحت السيطرة”

بدأت قوات الأمن في الأرجنتين عملية إغلاق العاصمة بوينس آيرس، مع وصول رؤساء أكبر 20 دولة اقتصادية في العالم، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، والتي تستمر يومين.

وقررت السلطات تحويل جميع الرحلات الجوية عبر العاصمة، كما ستلغى جميع وسائل النقل العام من قطارات ومترو أنفاق، طوال فترة انعقاد القمة، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، بحسب صحيفة “ذا جادريان” البريطانية.

وأعلن يوم الجمعة عطلة رسمية، وشجعت حكومة اليمين المتوسط التي يرأسها الرئيس ماوريسيو ماكري، سكان المدينة على المغادرة خلال القمة، وفقا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.

وقالت وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش: “نوصيكم باستغلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة للمغادرة غادروا الخميس، لأن المدينة ستكون معقدة للغاية”.

ونشرت أجهزة الأمن 24 ألف شرطي سيعملون خلال يومي الجمعة والسبت، أثناء اجتماع رؤساء دول وحكومات بلدان مجموعة العشرين في مركز المؤتمرات على ضفاف نهر ريو دو لا بلاتا الذي يفصل الأرجنتين عن الأوروغواي.

العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، يصلها وفد أمريكي مكون من 800 عضو، وستنشر واشنطن في الأورغواي، على الضفة الأخرى لريو دو لا بلاتا، 8 طائرات بعضها تابعة لسلاح الجو الأمريكي، مع طواقم مدنية وعسكرية.

وستجوب حاملة طائرات أمريكية جنوب المحيط الأطلسي، وبالإجمال سينتقل 15 ألف شخص إلى الأرجنتين، منهم 3 آلاف صحفي.

يشارك في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظه الله، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جينبينج والفرنسي ايمانويل ماكرون.