وزير فرنسي سابق يطالب بطرد سفير إيران من باريس.. وإخراج مليشياتها من سوريا

طالب هيرفي دو شاريت وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، بإخراج المليشيات الإيرانية من سوريا وطرد السفير الإيراني من باريس، قائلا إن على باريس أن تستعيد دورها في سوريا ولا تترك الأمر لإيران.

وفي مقابلة مع مجلة “لوبوان” الفرنسية، اليوم، تحدث الوزير عن الملف النووي الإيراني، مضيفا: “لا بد أن يتخذ العالم مواقف أكثر شدة مع طهران”.

وبشأن العلاقات الفرنسية السعودية، رأى الدبلوماسي الأسبق أن السعودية تلعب دورا مهما في المنطقة، مطالبا باريس بالحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الرياض.

يذكر أن هيرفي دو شاريت عمل وزيرا للخارجية في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، وكان له دور مهم في 1996 بالتوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”.