بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. تونس تعلن عن قرض من السعوية

متابعات - الوئام

قال مستشار للرئيس التونسي يوم الأربعاء، إن اتفاقيات اقتصادية مع المملكة العربية السعودية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ومن بينها اتفاق قرض بفائدة تفاضلية، وفقا لوكالة الأنباء العالمية رويترز.

يأتي هذا بعد يوم واحد من زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تونس.

واستقبل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، صاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله تونس في زيارة رسمية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد بدأ جولة خارجية من الإمارات وأتبعها بزيارة البحرين ومصر ثم تونس.