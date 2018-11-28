شهادة حق من وزير التعليم اليمني السابق تبطل مزاعم المتربصين: هذا ما قدمته السعودية لأبناء اليمن

الرياض - الوئام

قال عبد السلام الجوفي، وزير العليم اليمني السابق، إن عدد الطلاب اليمنيين في مدارس المملكة العربية السعودية 283 ألف طالب وطالبة بكلفة تقدر بـ2.8 مليار ريال سعودي سنويًا.

وأضاف الجوفي، في تغردية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن التعليم العالي والجامعات السعودية تستوعب أكثر من ألفين طالب.

تصريحات الجوفي بدعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في مجال التعليم، جاءت ردا على أسئلة وردت إليه عن دعم التعليم من قبل دول الخليج، وفقا لما ذكر على حسابه.

نال ملف التعليم اليمني النصيب الأكبر من حزمة المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لليمن، وتجاوز ما قدمته المملكة لتطوير ملف التعليم اليمني ما بين عامي 1987م- 2002م، 52 مليون دولار.

واستمر الدعم من خلال تقديم برامج المنح الدراسية لليمنيين في الجامعات السعودية بكل المجالات التعليمية، وعلى مستوى جميع البرامج الدراسية كـ”البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج 5272 شخصاً، بتكلفة فاقت 137 مليون دولار.

وعملت المملكة على إنشاء تسعة مشاريع تعليمية عبر برامج مركز الملك سلمان لدعم التعليم باليمن منذ 2015 حتى الآن؛ كي لا تؤثر الحرب التي جرتها المليشيا الحوثية على مستقبل الطلبة اليمنيين، وبلغت تكلفة المشاريع المقامة 64.787.000 دولار، مع تنفيذ حملة “تعليمي” لتوفير الكتب الدراسية والمستلزمات الدراسية لأبناء اليمن، وتجاوز مجموع المستلزمات المقدمة 155 ألف قطعة.

وكان آخر ما قدمته السعودية، بمشاركة الإمارات، هو دعم رواتب 135 ألف موظف بقطاع التعليم اليمني؛ انطلاقا من الشعور بأهمية الكوادر التعليمية التي يعوّل عليها لإنجاح مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن.