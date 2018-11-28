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بينت أثرها على الفرد والأسرة

بالصور.. “مخدرات حوطة بني تميم” تواصل برنامجها التوعوي في كلية إدارة الأعمال

بالصور.. “مخدرات حوطة بني تميم” تواصل برنامجها التوعوي في كلية إدارة الأعمال
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الوئام-حوطة بني تميم

واصلت مكافحة المخدرات بمحافظة حوطة بني تميم برامجها التوعوية والتثقيفية عن آفة المخدرات واثارها السلبية على الفرد والمجتمع بتنفيذها برنامج توعوي في كلية إدارة الأعمال بالمحافظة .
وقامت مكافحة مخدرات حوطة بني تميم بمتابعة واشراف الرائد بادي بن محمد الدوسري بتنفيذ برنامج توعوي ومعرض مصاحب في كلية إدارة الأعمال بالحوطة وذلك بمشاركة الدكتور حسن العون والاستشاري بمستشفى الحوطة العام عبدالناصر ، كما شارك في البرنامج الذي استهدف طلاب الكلية مدير التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة مكافحة المخدر بمنطقة الرياض وليد الثنيان تم خلال اللقاء الحي المباشر التعريف بأضرار المخدرات لرفع مستوى الوعي لخلق بيئة خالية من تلك الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمع وتفكك الأسر ، كما تخلل المحاضرة التي نفذت بالكلية مداخلات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومناقشة الجوانب المتعلقة بالوقاية من المخدرات والتحذير من تعاطيها ونتائجها المؤلمة في تدمير المجتمع وأفراده وقضاءها على مكتسبات الوطن والمواطن.
وفي ختام البرنامج كرّم عميد كلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم الدكتور ابراهيم محمد الداود الجهات المشاركة .

 

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