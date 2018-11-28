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أمين صنعاء: ميليشيا الحوثي ترتكب جرائم بحق الأطفال

أمين صنعاء: ميليشيا الحوثي ترتكب جرائم بحق الأطفال
weam.co/556836

قال وزير الدولة اليمني، وأمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ما تزال تنتهك المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالأطفال.

وطالب خلال ندوة حقوقية أُقيمت في محافظة مأرب، المجتمع الدولي بالعمل تجاه وقف جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأطفال وتجنيدهم في حربها ضد الشعب اليمني.

وتناولت الندوة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، دور الإعلام في توعية المجتمع بمخاطر تجنيد الأطفال، وفضح الجهات التي تقوم بتجنيدهم، واستغلال ميليشيا الحوثي الانقلابية المؤسسات التربوية والتعليمية والتغييرات في مناهجها من أجل تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها.

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