النصر يودع بطولة كأس زايد للأندية العربية

إبراهيم آل صالح - الوئام

خرج النصر السعودي من بطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم بعد خسارته من مولوديه الجزائر في إياب دور 16.

شهدت المباراة مع بدايتها ضغطا لصالح الفريق الجزائري، وبعد مرور نصف ساعة استطاع الفريق الجزائري أن يسجل أول أهدافه في المباراة عن طريق لاعبه زيدان ميباراكو، واستمر الضغط الجزائري حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل الجزائريون ضغطهم على المرمى النصراوي وفي الدقيقة الـ65 سجل لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله هدفا في مرماه لصالح الفريق الجزائري، بعدها حاول النصر تقليص الفارق في العديد من الهجمات ولكن جميع المحاولات فشلت.

وفي آخر دقيقة تحصل النصر على ركلة حرة مباشرة نفذها يحيى الشهري ليعلن فيها هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 3-1 مجموع الذهاب والإياب، وبهذه النتيجة يتأهل مولودية الجزائري إلى دور ربع النهائي ويخرج النصر من البطولة.