التعليقات: 0

مصادر: تركيا تؤمن كأس العالم 2022 في قطر

مصادر: تركيا تؤمن كأس العالم 2022 في قطر
weam.co/556860

وقعت تركيا وقطر اتفاقيات لدمج أجهزة الأمن في كأس العالم 2022، وفقا لمصادر تركية لصحيفة “العرب” اللندنية.

الجريدة قالت إن الاتفاقيات جاء في اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد، إلى جانب عدد من المسئولين في البلدين الاثنين الماضي.

 وتشمل الخطة وفقا للصحيفة تشكيل قيادة عمليات أمنية مشتركة في الدوحة تتولى تأمين مباريات كأس العالم، ومن المنتظر أن يعزز ذلك من النفوذ الأمني والعسكري التركي في قطر، استنادا إلى وجود قاعدة عسكرية تركية مهمتها توفير حماية مباشرة لمؤسسات الدولة في قطر، وتأمين الأسرة الحاكمة في حالة اندلاع اضطرابات.

وسيعتمد الجيش القطري على أسلحة تركية، وهو ما يتطلب إرسال خبراء أتراك لتدريب الجنود القطريين على استخدامها، وسيوفر ذلك للجيش التركي موطئ قدم بالقرب من مياه الخليج لعقود مقبلة وفقا للصحيفة.

 

روابط ذات صلة

خلال أسبوع فقط.. السلطات التركية تعتقل 585 شخصا

خلال أسبوع فقط.. السلطات التركية تعتقل 585 شخصا

تركيا تؤكد أهمية التعاون التجاري مع السعودية

تركيا تؤكد أهمية التعاون التجاري مع السعودية

جدل يحتدم في السودان والمعارضة: من الذي باع أراضينا الزراعية لأردوغان!

جدل يحتدم في السودان والمعارضة: من الذي باع أراضينا الزراعية لأردوغان!

مقتل 3 جنود أتراك في حادث تحطم مروحية عسكرية فوق اسطنبول

مقتل 3 جنود أتراك في حادث تحطم مروحية عسكرية فوق اسطنبول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>