تركي الفيصل: السعودية تحملت عبء الصداقة مع أمريكا من قوى مناهضة لها في الشرق الأوسط

الرياض - الوئام

قال الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية وسفير المملكة الأسبق في واشنطن، أن المملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية مثلما وقفت الولايات المتحدة إلى جانب المملكة.

وأضاف الفيصل، في تصريح من مقابلته مع CNN ردا على رأيه في حديث سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المملكة لم تكن تستمر لأسبوعين لولا وجود واشنطن، أن الرياض وقفت إلى جانب واشنطن، وتحملت عبء الصداقة مع أمريكا من قوى مناهضة لها في الشرق الأوسط.

وتابع لم تضع المملكة العربية السعودية نفسها في موقع تضع فيه أي أحد في موقف ضعف وتحت السيطرة في أي قضية، نعمل عبر التشاور سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع اي بلد آخر، ونأمل أن نتوصل إلى توافق في الرؤى والمنافع المتبادلة بين البلدين.

وأوضح أن المفهوم السعودي نجح في البقاء على مدى ثلاثة قرون، طالما كان البقاء هو الهدف، لا أعتقد خلال هذه القرون اعتمدنا على حسن نية أمريكا