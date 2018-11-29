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باريس سان جيرمان يهزم ليفربول بثنائية بـ”أبطال أوروبا”.. و”الريدز” في مأزق

باريس سان جيرمان يهزم ليفربول بثنائية بـ”أبطال أوروبا”.. و”الريدز” في مأزق
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فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على ضيفه ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، فى مواجهة نارية على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أحرز خوان بيرنات هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 13، وأضاف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الثانى في الدقيقة 37.

وقلص جيمس ميلنر الفارق بهدف ليفربول الأول عن طريق ركلة جزاء، بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الريدز ونادى العاصمة الفرنسية بملعب “آنفيلد” انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 – 2.

بتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 6 نقاط فى المركز الثالث، ويصبح فى موقف صعب للتأهل إلى الدور المقبل، ويتصدر المجموعة فريق نابولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النجم الأحمر 1/3.

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