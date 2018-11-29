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تشمل الأجزاء الساحلية

هطول أمطار رعدية في 6 مناطق سعودية

هطول أمطار رعدية في 6 مناطق سعودية
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الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال غرب وغرب المملكة تشمل الأجزاء الساحلية منها، إضافة إلى هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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