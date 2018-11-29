شاهد: شاب سعودي يخترع «إحرام» للحاج والمعتمر بتقنية النانو

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

تمكن المخترع السعودي حمد بن علي اليامي من ابتكار رداء “إحرام” بتقنية النانو الفضية وسخر التقنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أبتكر إليامي إحرام جديد مزود بتقنية النانو الفضية يمنع تكاثر البكتيريا في الإحرام وهي التقنية التي أُستخدمت عالمياً في العديد من المجالات.

وساهمت أمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وجامعة أم القرى في دعم العديد من التطبيقات والتجارب لتحقيق الأمان الصحي والبيئي وتشجيع الصناعات المحلية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي تصريحات صحافية أشار “اليامي” إلى إمكانية إستخدام تقنية النانو في مجالات متعدده كالطبي في تعقيم أدوات الجراحة وضمادات الجروح وملابس الأطباء والفرق الطبية في المستشفيات.

بالإضافة إلى ملابس العمال الميدانيين تحت أشعة الشمس وفي المجال التقني كحماية الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات للحد من تعفن المواد الغذائية وأجهزة التكييف لضمان تعقيم الأجواء المحيطة.

وأوضح أنه تم إجراء دراسات تطبيقية باستخدام جزيئات الفضة النانوية في موسم حج عام ١٤٢٩هـ لتعقيم سجاد المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث أوضحت النتائج مدى تأثيرها في التقليل من النمو الميكروبي.

وقام المخترع بإجراء دراسات أخرى لمعالجة الجوارب للحد من روائح تعرق القدمين ومعالجة ملابس عمال النظافة للحد من روائح التعرق وكانت التجارب ناجحة.

وبادر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتكريمه وأثنى على الجُهد الذي قام به المخترع السعودي.