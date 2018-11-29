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بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تفاصيل: وظائف إدارية وفنية وطبية في أرامكو السعودية

تفاصيل: وظائف إدارية وفنية وطبية في أرامكو السعودية
weam.co/556901
الرياض- الوئام:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) التابع لشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية عن توفر وظائف إدارية وفنية وطبية شاغرة وذلك للعمل بالمركز في كل من الظهران والأحساء.

وقال ان الوظائف المطلوبة بالمسميات التالية:

ممرضة سريرية – طب الأطفال (Clinical Nurse Educator – Pediatric).
محلل أعمال – التخطيط (Business Analyst – Planning).

ممرضة سريرية – الفترة المحيطة بالجراحة (Clinical Nurse Educator – Peri-Operative).
 ممارس الوقاية من العدوى (Infection Prevention Practitioner).

محلل الضرائب (Tax Analyst).
أخصائي علم الأمراض (Pathology Subspecialist).

طبيب الأشعة (Radiologist) (الأحساء).
طبيب الأمراض العصبية (Neurologist).

طبيب الامراض الجلدية (Dermatologist).
منسق قسم (Category Coordinator).

محلل مساعد وظائف تقنية المعلومات (Associate IT Functional Analyst).
 أخصائي علاج الأسنان (Dental Therapist).

طبيب الأسنان العام (General Dentist).
طبيب جراح الفم والوجه والفكين (Oral & Maxillofacial Surgeon).

تقني الاستعاضات السنية (Prosthodontist).
مساعد طبيب الأسنان (Associate Dental Assistant).

أخصائي دواعم الأسنان (Periodontist).
طبيب أسنان الأطفال (Pediatric Dentist).

طبيب لب الأسنان (Endodontist).

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://careers.jhah.com/search/

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